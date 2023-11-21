Büyükakın; Batı, Gazze’de ölen çocuklar için 3 maymunu oynuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü kapsamında ‘ Filistin’de Çocuk Olmak’ temalı program gerçekleştirdi. Programda konuşan Başkan Büyükakın, “Sarışın çocuklar ölünce dünya ayağa kalkıyor. Filistin’de ve orta doğuda ölen çocuklar için dünya 3 maymunu oynuyor” açıklamasında bulundu.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

20 Kasım 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. ‘Filistin’de Çocuk Olmak’ temalı programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Şahin Talus, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, İHH Kocaeli Başkanı İsmail Yeşildal, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

ÇOCUKLAR İÇİN ATÖLYELER

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen program öncesinde çocuklar kendileri için kurulan Eğitim Hakkı, Dengeli Beslenme, Oyun Hakkı, Barış Dolu Bir Dünyada Yaşama Hakkı Ve Temiz Bir Çevrede Yaşama Hakkı atölyelerinde gönüllerince eğlendi. Programın açılışı İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocuklar için Kuran’ı Kerim tilavetiyle yapıldı.

EVRENSEL ÇOCUK BİLDİRGESİ

Başkan Büyükakın, “1989 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Evrensel Çocuk Bildirgesi yayınlandı. O gün bugündür 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. Bugün gelin noktada Evrensel Çocuk Bildirgesinde ne yazıyorsa tersi yapılıyor. Geldiğimiz noktada dünya merhamete kulaklarını kapamış. Bir dünya düşünün mavi gözlü beyaz tenli sarı saçlı çocuklara ağlıyor. Ama ölenler siyah gözlü kara tenli olunca gözlerini kapatıyorlar. Filistin'de çocuk olmanın ne demek olduğunu bugün televizyonlarda görüyoruz. Öyle bir dünya var ki; bu dünya farklı renkleri farklı coğrafyalarda olmayı farklı dinlere mensup olmayı bir ayrım vesilesi olarak görüyor. Tamda milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un söylediği gibi, ‘Tek dişi kalmış canavar’. Medeniyet dediğimiz değerleri temsil eden dünyanın önde gelen ülkeleri Filistin'de olup bitene sessiz kalıp 3 maymunu oynuyor. Biz Türk milletiyiz. Biz öyle bir milletin evlatlarıyız ki bekleneniz. Eski köprülerde kilit taşları vardır. Geldiğimiz noktada ülkemiz ve milletimiz kilit taşı olmuştur. Türkiye bütün dünyanın ama özellikle Ortadoğu coğrafyası için kilit taşı konumundadır. Şu anda da eğer biz olmasaydık çok daha acı sözler yaşanıyor olurdu. Bu coğrafyayı, orada yaşananları en güzel anlatan yine bizim Cumhurbaşkanımız, ‘Dünya beşten büyüktür’ dedi. ‘Çocukları, masum insanları, kadınları katletmeyin’ diye yüzlerine baka baka haykırdı. Her ne olursa olsun bedeli ne olursa olsun bu milletin aziz evlatları bu soykırıma sessiz kalmayacaktır” dedi.

“İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR”

AKP Milletvekili Hülagü de, “Bugün hüzünlü bir gün. Dünya eşi benzeri olmayan bir vahşeti izliyor. Savaşta bir ahlakı namusu olan her şeyin yok sayıldığını görüyoruz. Ben doktorum. Gördüklerimden utandım. Hastanelerde yatan hamile kadınlardan yoğun bakım ünitesindeki bebeklere kadar insanların katledildiği bir vahşet ortamını yaşıyoruz. Bunlara duyarsız kalmak mümkün değil” ifadesini kullandı.

“HER ZAMAN MAZLUMUN YANINDAYIZ”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise “İnsan iyilik yaptığınızda kendini iyi hisseder. Kötülük yaptığında ise kendini kötü hisseder. Uykusu kaçar. Çok basit bir anahtar var. İnsanlar iyilik yaptıkça iyileşiyor, kötülük yaptıkça da insanların halinde davranışlarında bozulmalar oluyor. Dünyada şu anda yaklaşık 9 milyon insan yatağa aç giriyor. Esasında en önemli şey olan yaşam hakkı insanların ellerinden alınıyor. Bir kişiyi öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibi olur anlayışına sahip bir milletiz. Bu yüzden bu saldırılara sessiz kalamayız. Her daim mazlumun yanında oluruz” açıklamasını yaptı.

SAVAŞSIZ BİR DÜNYA İSTİYORUZ

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Merkezleri Çocuk Hizmetleri birimi tarafından yürütülen çocuk atölyelerinden drama atölyesi derslerine katılan çocuklar, “çocuk hakları ilkeleri” sunumlarını ve şiirleri okudu. Çocuklar, ‘’Savaşsız bir dünya istiyoruz’’ dedi. Ardından eğitimci-yazar Merve Gülcemal sahne aldı. ‘Filistin’de Çocuk Olmak’ konulu masal anlatısında Gülcemal, “Çocuklar, büyükler sizlere güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyor. İnşallah savaşsız bir dünya bırakacağız size. Biz kazanacağız. Neden. Allah her zaman iyilerle birliktedir. Biz iyiler tekrar dünyayı yöneteceğiz” sözlerini sarf etti.