Gökhan Ercan’dan Haydar Akar’a: “Aktif siyaseti bırakmamış”

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ( CHP) Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında geçtiğimiz gün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, yerel seçim takvimi ve belediye başkan adaylığı kriterleri belirlendi. CHP’nin Merkez Yönetim Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan ve örgütlere yollanan genelgeye göre aday adayları 21 Kasım-28 Kasım arasında adaylık başvurusu yapabilecek. Konuyla ilgili basın açıklaması gerçekleştiren CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan Haydar Akar’ın aday olması durumda da konuştu.

“LİSTEDE OLMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ”

Ercan, “Haydar Abi’nin aday olması halinde bir şey diyemem. Haydar Akar kendi seçilebileceği bir yere aday olmayacağını söyleyerek aktif siyasi bıraktığını açıklamıştı. Kurultay delegesi olduğuna göre kendini yazdırdığına göre demek ki aktif siyaseti bırakmamış” dedi. İl kongresinde Gökhan Ercan Haydar Akar’ın kurultay delegesi yazılmasına tepki göstermiş fakat İl Başkanı Bülent Sarı Akar’ı listeden çıkarmamıştı.