Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, depremin en yakın nokta olan Muğla'nın Dalaman ilçesine 21,64 kilometre mesafede meydana geldiğini kaydetti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise bugün saat 10.23'te, Muğla'nın Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçeleri açıklarında kaydedildiği belirtilen depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu. Yerin 28,7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, kıyı şeridinde hissedilmediği belirtildi.