Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, depremin en yakın nokta olan Muğla'nın Dalaman ilçesine 21,64 kilometre mesafede meydana geldiğini kaydetti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise bugün saat 10.23'te, Muğla'nın Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçeleri açıklarında kaydedildiği belirtilen depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu. Yerin 28,7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, kıyı şeridinde hissedilmediği belirtildi.
12 Ocak 2019- Gündem
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, Muğla'nın Dalaman açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerleşim yerlerinde hissedilmedi.
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12 Ocak 2019 - Gündem 28 Okunma
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