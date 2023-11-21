Kulisler hareketlendi... En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yerel seçim hazırlıklarında iktidarı zorlayan konulardan biri de emekli maaşları. Meclis'te yeni yılın bütçe çalışmalarının başlamasıyla birlikte gözler, emeklilere verilecek zamma çevrildi. Seçim çalışmaları için sahaya çıkan partililerin emeklilerin yakınmalarını dikkate alarak ciddi bir zam yapılmasını dile getirdikleri belirtiliyor.Kulislerdeki iddiaya göre, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya çıkarılacak. Parti kurmayları, yılbaşında ortalama yüzde 50-52’lik bir zam beklediklerini dile getiriyorlar. Maliyenin direneceğini söyleyenlere göre bu oran yüzde 45 olacak.
EMEKLİ ÇİFTÇİLERE İKRAMİYE FORMÜLÜ
Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın yazısına göre, Cumhurbaşkanının talimatıyla emekli çiftçilere ikramiye ödenmesi formülünün bulunuyor. Bunun için yasal düzenleme gerekmediği, tebliğ yayınlayarak sorunun çözüleceği ifade ediliyor. Babacan yazısında ayrıca, "Bu eksikliği öğrenen Cumhurbaşkanının ekibine kızdığını da anımsatalım" ifadelerine de yer verdi.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.