İzmit Belediyesinde vezneler hafta sonu da açık olacak

2023 yılına ait Emlak Vergisi ve İşyeri Çevre Temizlik Vergisinin ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım Perşembe günü sona erecek. Mükellefler, vergi borçlarının taksitlerini İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Belsa Plaza Kat:3 Gelir Birimine, Kaymakamlık (Bekirpaşa), Mevlana Kültür Merkezi ve Kuruçeşme Hizmet Binalarında bulunan veznelere yatırabilecek. İzmit Belediyesi, yoğunluk yaşanmaması için mükelleflerin vergi ödemelerini son güne bırakmamaları ve Gelir Biriminin hafta sonu da 8.30 – 17.30 arasında açık olacağı konusunda hatırlatma yaptı.

EFT, HAVALE VEYA ONLİNE YAPILABİLECEK

Ödemeler konusunda alternatif sunan İzmit Belediyesi, banka ve PTT kanalıyla da ödeme yapılabileceğini duyurdu. Vergi ödemeleri Ziraat Bankası Kocaeli Şubesi TR89 0001 0001 6336 6765 1650 01 İBAN numaralı hesaba ya da 111297 numaralı posta çeki hesabına EFT veya havale yolu ile yatırabilecek. Vatandaşlar ayrıca internet ortamında izmit.bel.tr adresinde girerek Borç Sorgulama ve Tahsilat işlemleri gerçekleştirebilirler.

Mükellefler https://ebelediye.izmit.bel.tr/webportal/index.php... adresinden ödemelerini online gerçekleştirebilecek.



ÖDEME NOKTALARI

Belsa Plaza (A Blok Kat:3 / Gelir Birimi Veznesi)



Online ödeme ( izmit.bel.tr )



Kaymakamlık (Bekirpaşa), Kuruçeşme ve Mevlana Kültür Merkezi Hizmet Binaları



Tüm Halkbank ve TEB şubelerinden Denizbank, Yapıkredi, Garanti Bankalarından online ve tüm PTT şubelerinde



Ayrıca Belediye Hizmet Binalarında kredi kartı ile tahsilat yapılmaktadır.