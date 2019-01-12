3 Ocak 2019'da Hereke Küllük mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Selim Çalışkan’ın kullandığı 41 F 2821 plakalı hafif ticari araçla yoldan çıkarak duvara çarpmıştı. Kazada Selim Çalışkan ve kardeşi Cevdet Çalışkan yaralı olarak araçtan çıkmış, kafasından darbe alan anne Gülseher Çalışkan ise Bursa’da özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda 7 gün hayat mücadelesi veren yaşlı kadın bu sabaha karşı vefat etti. Gülseher Çalışkan, Yukarı Hereke’de toprağa verildi.