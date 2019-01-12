3 Ocak 2019'da Hereke Küllük mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Selim Çalışkan’ın kullandığı 41 F 2821 plakalı hafif ticari araçla yoldan çıkarak duvara çarpmıştı. Kazada Selim Çalışkan ve kardeşi Cevdet Çalışkan yaralı olarak araçtan çıkmış, kafasından darbe alan anne Gülseher Çalışkan ise Bursa’da özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda 7 gün hayat mücadelesi veren yaşlı kadın bu sabaha karşı vefat etti. Gülseher Çalışkan, Yukarı Hereke’de toprağa verildi.
12 Ocak 2019- Asayiş
Yaşlı kadın, 7 gün süren hayat mücadelesini kaybetti
Körfez Hereke Küllük Mevkiinde 3 Ocak’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Bursa’da özel bir hastanede yoğun bakıma alınan yaşlı kadın kurtarılamadı.
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12 Ocak 2019 - Asayiş 839 Okunma
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Yorumlar
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Dr Ersoy Kandemir - Allah’tan rahmet,ailesine sabırlar diler,vatandaşlarımızın hergün trafik kazaları yüzünden hayatlarını 2019 Türkiye’sinde kaybetmesinden UTANÇ duyarım.
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