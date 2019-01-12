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12 Ocak 2019- Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylarla yemek yiyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kocaeli'ye gelerek, herkesin merakla beklediği adayların isimlerini açıklayacak. Erdoğan, tanıtım programının ardından belediye başkan adaylarıyla yemek yiyecek.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmit Yahya Kaptan’daki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda partisin 12 ilçe belediye başkan adayını açıklayacak. Saat 14.00’te başlayacak toplantının miting havasında gerçekleşmesi bekleniyor. Erdoğan yaklaşık 5 bin kişinin katılması beklenen programın ardından ise belediye başkan adayları ile Antikkapı Restoran’da yemek yiyecek. Basına kapalı olarak gerçekleştirilecek olan Belediye Başkan Adayları Koordinasyon Toplantısı’nda Erdoğan’ın adaylarla ne konuşacağı merak ediliyor.

CADDELERE BAYRAK ASILMAYACAK

AKP Gençlik Kolları, her büyük organizasyonda olduğu gibi aday tanıtım toplantısında da sürprizler yapmaya hazırlanıyor. Salonun içi gelin gibi süslenecek, salonun dışında ise süslemeler daha sade olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 31 Mart yerel seçimlerinde görsel kirlilik konusunda verdiği talimat doğrultusunda Cumhurbaşkanı’nın salonu geliş-gidiş için kullanacağı güzergah ile caddeler bayraklarla süslenmeyecek. Cumhur İttifakı’nda yer alan MHP’nin İl Başkanı Aydın Ünlü ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının başkanları da aday tanıtım toplantısına davet edildi.

12 Ocak 2019 - Siyaset 834 Okunma

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Yorumlar

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Efe - İzmit gitti geçmiş olsun, Kandıra İYİ PARTİ oda gitti onada geçmiş olsun.Körfez sallantıda tek üzüldüğüm Derince oldu,yaşlı bir başkan buraya ne katacak arkadaş? Sene 2019 gençlerin önünü kesmek zorunda mısınız?

Yanıtla . 1Beğen 12 Ocak 16:05

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