Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylarla yemek yiyecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmit Yahya Kaptan’daki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda partisin 12 ilçe belediye başkan adayını açıklayacak. Saat 14.00’te başlayacak toplantının miting havasında gerçekleşmesi bekleniyor. Erdoğan yaklaşık 5 bin kişinin katılması beklenen programın ardından ise belediye başkan adayları ile Antikkapı Restoran’da yemek yiyecek. Basına kapalı olarak gerçekleştirilecek olan Belediye Başkan Adayları Koordinasyon Toplantısı’nda Erdoğan’ın adaylarla ne konuşacağı merak ediliyor.

CADDELERE BAYRAK ASILMAYACAK

AKP Gençlik Kolları, her büyük organizasyonda olduğu gibi aday tanıtım toplantısında da sürprizler yapmaya hazırlanıyor. Salonun içi gelin gibi süslenecek, salonun dışında ise süslemeler daha sade olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 31 Mart yerel seçimlerinde görsel kirlilik konusunda verdiği talimat doğrultusunda Cumhurbaşkanı’nın salonu geliş-gidiş için kullanacağı güzergah ile caddeler bayraklarla süslenmeyecek. Cumhur İttifakı’nda yer alan MHP’nin İl Başkanı Aydın Ünlü ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının başkanları da aday tanıtım toplantısına davet edildi.