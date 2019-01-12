Yasin, Kocaeli’den yardım bekliyor

2014 yılında sağ bacağından kemik kanseri teşhisi konulan 16 yaşındaki Yasin Ödübek, 5 yıldır bu zorlu hastalıkla mücadele ediyor. Uzun bir tedavi sürecinin sonunda Yasin’in bacağındaki kanserli hücre azaldı. Bu gelişmenin ardından Yasin’in sol bacağından kemik alındı ve sağ bacağına nakledildi.

NAKİL OLAN KEMİĞİ KIRILDI

Değnek yardımıyla yürüyebilen Yasin Ödübek, geçtiğimiz günlerde değneğinin kayması sebebiyle düştü ve kanserli bacağına nakil olan kemiğini kırdı. Ameliyat olması gereken Yasin'in ailesinin ameliyat masraflarını karşılayacak durumu yok.

AİLE YARDIM BEKLİYOR

Ameliyat için 15 bin TL ödemesi gereken Ödübek ailesi, Kocaelili yardım severlerden yardım bekliyor. Ödübek ailesine yardım etmek isteyenler onlara "0539 447 9704" numaralı telefon hattından ulaşabilirler.