Gram altında rekor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından yeni zirvesini gördü. Dolar/TL’deki ve ons altındaki artışla gram altın rekor tazeledi.Sabah saatlerinde gram altın fiyatı yüzde 1’e yakın yükselişle 1846 TL’ye ulaşarak rekor kırdı.Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 1828 liradan tamamlamıştı.Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla yüzde 0,9 yükselişle 1845 lira seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3.030 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 390 liradan satıldı.Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,6 değer kazancıyla 1990 dolar seviyesinde işlem gördü.

BU GELİŞMELER İZLENECEK

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentilerle enflasyon ve resesyon ikileminin yavaş yavaş varlık fiyatları üzerindeki etkisini kaybettiğini belirterek, bu durumun piyasalardaki fiyatlamaları olumlu şekilde etkilediğini kaydetti.Dün ABD’de gerçekleştirilen 20 yıllık tahvil ihracında talebin beklenenden fazla olması tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, analistler, bu durumun yatırımcıların enflasyon endişelerinin azaldığına işaret edebileceğini ifade etti.Analistler, bugün ABD’de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, ikinci el konut satışları ve Fed tutanaklarının yanı sıra İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin ve 2 bin 20 seviyelerinin direnç, 1970 ve 1960 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.