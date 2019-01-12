Acil A (+) Pozitif kana ihtiyaç var!

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat olacak olan Ayşe Merdan isimli bir hasta için ACİL 5 ünite A (+) Pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan bağışında bulunacak olan vatandaşlarımız İzmit Kızılay Şubesine hasta adını vererek kan bağışında bulunabilirler. İletişim: 90 (532) 735 77 77