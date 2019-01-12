Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat olacak olan Ayşe Merdan isimli bir hasta için ACİL 5 ünite A (+) Pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan bağışında bulunacak olan vatandaşlarımız İzmit Kızılay Şubesine hasta adını vererek kan bağışında bulunabilirler. İletişim: 90 (532) 735 77 77
12 Ocak 2019- Sağlık
Acil A (+) Pozitif kana ihtiyaç var!
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat olacak olan Ayşe Merdan isimli bir hasta için ACİL 5 ünite A (+) Pozitif kana ihtiyaç vardır.
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12 Ocak 2019 - Sağlık 153 Okunma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz