Kocaelispor’un Fethiye maçı iptal oldu

Kocaelispor son hazırlık maçında bugün 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor ile oynayacaktı. Ancak Antalya’daki aşırı yağış nedeni ile karşılaşma iptal edildi. Yeşil Siyahlılar bugün saat 14.00’de yapacağı koşu antrenmanının ardından Antalya kampını tamamlayacak. Takım, 15 Ocak Salı günü toplanacak ve Fatsa Belediyespor hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.