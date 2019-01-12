Kocaelispor son hazırlık maçında bugün 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor ile oynayacaktı. Ancak Antalya’daki aşırı yağış nedeni ile karşılaşma iptal edildi. Yeşil Siyahlılar bugün saat 14.00’de yapacağı koşu antrenmanının ardından Antalya kampını tamamlayacak. Takım, 15 Ocak Salı günü toplanacak ve Fatsa Belediyespor hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.
12 Ocak 2019- Spor
Kocaelispor’un Fethiye maçı iptal oldu
Kocaelispor son hazırlık maçında bugün 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor ile oynayacaktı.
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12 Ocak 2019 - Spor 169 Okunma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz