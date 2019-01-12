Gölcükspor’dan gelen sinyaller olumlu “2-2”

Devre arası kampını Antalya’da tamamlayan Gölcükspor dördüncü ve son hazırlık maçını 3. Lig 1. Grup lideri Kırşehirspor ile karşılaştı. Yağışlı havada oynanan maçı karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi.

İKİ KEZ ÖNE GEÇTİ, YAKALANDI

İlk yarıda Sedat’ın kullandığı köşe vuruşunda Onur Özcan’ın kafa vuruşu ağlara gitti. (1-0) İlk yarının son anlarında Kırşehir ekibi duran toptan beraberlik golünü buldu ve devre 1-1 sona erdi. Gölcükspor ikinci yarıya golle başladı ve 48’de Sedat Cengiz’in şık golü ile 2-1 öne geçti. Bitime 10 dakika kala Kırşehir bir kez daha beraberliği buldu ve maç da 2-2 sona erdi.

DİYARBEKİR HAZIRLIKLARI SALI GÜNÜ BAŞLIYOR

Kırmızı Siyahlı ekip Antalya kampında 4 hazırlık maçı oynadı. İlk maçında kentlisi Darıca Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup eden Gölcük ikinci maçında Adana temsilcisi Kozan Belediyespor’a 2-1 yenildi, üçüncü maçında Adıyaman ile golsüz berabere kaldı. Teknik adam Kayhan Çubuklu futbolcular 2 gün izin verdi. Gölcükspor ikinci yarının ilk maçını sahasında Diyarbekirspor ile oynayacak ve karşılaşmanın hazırlıkları Salı günü başlayacak. Erdem ÖVÜÇ - Antalya