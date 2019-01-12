Gölcükspor’dan gelen sinyaller olumlu “2-2”

Devre arası kampını Antalya’da tamamlayan Gölcükspor dördüncü ve son hazırlık maçını 3. Lig 1. Grup lideri Kırşehirspor ile karşılaştı. Yağışlı havada oynanan maçı karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi.
İKİ KEZ ÖNE GEÇTİ, YAKALANDI
İlk yarıda Sedat’ın kullandığı köşe vuruşunda Onur Özcan’ın kafa vuruşu ağlara gitti. (1-0) İlk yarının son anlarında Kırşehir ekibi duran toptan beraberlik golünü buldu ve devre 1-1 sona erdi. Gölcükspor ikinci yarıya golle başladı ve 48’de Sedat Cengiz’in şık golü ile 2-1 öne geçti. Bitime 10 dakika kala Kırşehir bir kez daha beraberliği buldu ve maç da 2-2 sona erdi.
DİYARBEKİR HAZIRLIKLARI SALI GÜNÜ BAŞLIYOR
Kırmızı Siyahlı ekip Antalya kampında 4 hazırlık maçı oynadı. İlk maçında kentlisi Darıca Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup eden Gölcük ikinci maçında Adana temsilcisi Kozan Belediyespor’a 2-1 yenildi, üçüncü maçında Adıyaman ile golsüz berabere kaldı. Teknik adam Kayhan Çubuklu futbolcular 2 gün izin verdi. Gölcükspor ikinci yarının ilk maçını sahasında Diyarbekirspor ile oynayacak ve karşılaşmanın hazırlıkları Salı günü başlayacak. Erdem ÖVÜÇ - Antalya
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz