Zafer Mutlu: İsraf edecek 1 kuruşumuz yok

Başiskele’de ise adaylığı en erken kesinleşen isim olan Zafer Mutlu seçim çalışmalarında yoğun mesai harcıyor. Kapı kapı gezerek 31 Mart Yerel Seçimleri için destek isteyen Zafer Mutlu semt kahvehanelerinde vatandaşlar ile bir araya geliyor. Vatandaşlara proje ve hedeflerini açıklayan Mutlu vatandaşların da talep ve önerilerini alıyor.

PAŞADAĞ MAHALLESİ SAKİNLERİ İLE BULUŞTU

Öncekü gün Başiskele Paşadağ Mahallesi’nde ziyaretler gerçekleştiren Zafer Mutlu akşam da mahalle sakinleri ile semt kahvehanesinde bir araya geldi. Seçimi kazanmaları halinde israfın önüne geçeceklerini taahhüt eden Mutlu “Her gittiğimiz yerde bunun vaadini veriyoruz, her harcamayı doğru yapacağız, milletin parasını israf etmeyeceğiz, bizim israf edecek 1 kuruşumuz dahi yok” dedi.

HALKLA İÇ İÇE OLACAĞIZ

Belediyenin doğru hizmetler verebilmesi için halkını doğru tanıması lazım diyen Başkan Adayı Zafer Mutlu “Hiç arabasından inmeyen, sokaklarda yürümeyen bir belediye başkanı halkın yolda yürüken yaşadığı sıkıntıyı bilmez” diyerek başkanlıkları döneminde halkla iç içe olacaklarını, halkın dertleri ile hemhal olacaklarını söyledi.

EN VERİMLİ ÇALIŞAN KADROLARI OLUŞTURACAĞIZ

“Belediyeler halka hizmetin en aktif olarak verildiği birimlerdir. Bir şehrin belediyesi o şehirdeki her şeyden sorumludur. Belediye çalışanının da belediye başkanının da mesaisi olmaz” diye konuşan Zafer Mutlu şimdiden çalışma ekibini de oluşturmaya başladığını ifade etti.