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12 Ocak 2019- Siyaset

Hürriyet'ten Sibel Gönül yorumu

CHP'nin İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit'teki rakibi Sibel Gönül hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu.

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CHP'nin İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit'teki rakibi Sibel Gönül hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu. AKP’nin İzmit Adayının Sibel Gönül olarak duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada adayın kim olduğunun önemi olmadığını, azimle, inançla yola çıktığını ve bu inançla sahada gayretli bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Hürriyet,  "Adayın kim olduğunun bir önemi yok, seçimi biz kazanacağız. İnanıyoruz ve başaracağız" şeklinde konuştu.

12 Ocak 2019 - Siyaset 2299 Okunma

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Yorumlar

(9)
08

Karadeniz Esintisi - Hem izmit olsun hem türkiye konu halk vatandaş olunca haksızlığın karşısına dim dik dikilen işcinin emekcinin yanında olan yaşayan bilir ki örnek 2015 enpay eylem sürecinde taki ANKARA dan kalkıp işciler için arabulucuk yapan işçiyi dinleyip çözüm için çabalayan olduğu makamı para olarak görmeyip makamının ve görevinin hakkını veren halkla iç içe olan hizmet için haklarımız halkımız TC. İçin mücadele eden saygılı güleryüzlü bilgili bir başkan geliyor izmite sayın FATMA HÜRRİYET KAPLAN hanımefendiye başarılar diliyorum.

Yanıtla . 3Beğen 13 Ocak 02:08
07

Dfalko - Chp li değilim ama oyum ilimizin kızı olan Fatma hanıma, başarılar ...

Yanıtla . 2Beğen 13 Ocak 00:24
09

Metin - @Dfalko 07 nolu yoruma cevabı: Fatma kaplan İzmitli değil İzmit'e gelin geldi

Yanıtla . 0Beğen 13 Ocak 18:41
06

Kenan - Helal başkan her yerde kendini gösteriyor ve ispatlıyorsun. Mecliste sen varsın şimdi halkın icindesiniz. Süpersiniz sonsuz başarılar....

Yanıtla . 2Beğen 12 Ocak 23:27
05

Efe - Akp resmen kendi ayağına sıktı.Biz Sibel hanımı İzmit'te hiç görmedik!Ama Fatma Hürriyet Kaplan her zaman burada.İşte bu yüzden byby Sibel..

Yanıtla . 2Beğen 12 Ocak 21:25
04

Salih - Milletvekilliği boyu kendinden başka kocaeline hayrı olmayan Sibel gönüle karşılık tartışmasız Fatma Hürriyet en mantıklı tercih. Özveri ve samimiyetle her alanda çalıştı Fatma Hürriyet. Sanırım karşılığını alacaktır.

Yanıtla . 22Beğen 12 Ocak 18:05
03

Yasin - izmiti chp asla kazanamaz bunu biliyorsunuz dimi izmiti ancak fatma hürriyet kaplan kazanabilirdi çok akıllı bir iş yapıldı şimdiden hayırlı olsun diyorum

Yanıtla . 22Beğen 12 Ocak 17:12
02

Gazi - Fatma hanıma tam destek eski bir AKP li olarak,

Yanıtla . 22Beğen 12 Ocak 14:07
01

Erol Demirbek - her iki hanımefendi de iyi adaylar , izmite katkıları olacağına inanıyorum

Yanıtla . 6Beğen 12 Ocak 13:44
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