Hürriyet'ten Sibel Gönül yorumu

Karadeniz Esintisi - Hem izmit olsun hem türkiye konu halk vatandaş olunca haksızlığın karşısına dim dik dikilen işcinin emekcinin yanında olan yaşayan bilir ki örnek 2015 enpay eylem sürecinde taki ANKARA dan kalkıp işciler için arabulucuk yapan işçiyi dinleyip çözüm için çabalayan olduğu makamı para olarak görmeyip makamının ve görevinin hakkını veren halkla iç içe olan hizmet için haklarımız halkımız TC. İçin mücadele eden saygılı güleryüzlü bilgili bir başkan geliyor izmite sayın FATMA HÜRRİYET KAPLAN hanımefendiye başarılar diliyorum.