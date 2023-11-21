CHP Kartepe İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Doğukan Karabaş’ın dedesi, Eski CHP yöneticilerinden Engin Günsel’in abisi Abdülkadir Günsel(73) pankreas kanseri sebebi ile vefat etti. Goodyear fabrikasından emekli olan 3 çocuk babası Günsel’in cenazesi ikindi namazına müteakip Eşme Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Eşme Camii’nde toprağa verilecek
- Asayiş
Abdülkadir Günsel hayatını kaybetti
Kartepe’nin tanınmış isimlerinden Abdülkadir Günsel hayatını kaybetti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.