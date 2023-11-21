Abdülkadir Günsel hayatını kaybetti

CHP Kartepe İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Doğukan Karabaş’ın dedesi, Eski CHP yöneticilerinden Engin Günsel’in abisi Abdülkadir Günsel(73) pankreas kanseri sebebi ile vefat etti. Goodyear fabrikasından emekli olan 3 çocuk babası Günsel’in cenazesi ikindi namazına müteakip Eşme Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Eşme Camii’nde toprağa verilecek