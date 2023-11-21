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Abdülkadir Günsel hayatını kaybetti

Kartepe’nin tanınmış isimlerinden Abdülkadir Günsel hayatını kaybetti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Abdülkadir Günsel hayatını kaybetti mask

CHP Kartepe İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Doğukan Karabaş’ın dedesi, Eski CHP yöneticilerinden Engin Günsel’in abisi Abdülkadir Günsel(73) pankreas kanseri sebebi ile vefat etti. Goodyear fabrikasından emekli olan 3 çocuk babası Günsel’in cenazesi ikindi namazına müteakip Eşme Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Eşme Camii’nde toprağa verilecek
# yeni, chp, Kartepe

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Muhabir  Cihat Polat

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