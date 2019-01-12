Dilovası Belediye Başkanı adayı Hamza Şayir'den ilk açıklama

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday adaylarını belirleyen AKP'de Dilovası Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen ilçenin sevilen işadamlarından Hamza Şayir, ilk açıklamasında birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.
BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞLİĞİMİZ ÖNCELİĞİMİZ
Şayir, yaptığı açıklamada "Yola çıkarken her zaman için hakkımızda hayırlısı olmasını diledik. Ülkeme, Kocaeli'ye ve ilçeme hizmet etmek için ve bu davaya inandığım için yola çıktık. Şayet halkımız teveccüh gösterirde bizi başkan seçerse ilçeme en iyi hizmeti yapabilmek için elimden geleni yapacağız. Dilovamız kardeşliği ile birlik ve beraberliği ile Türkiye'de örnek gösterilecek bir ilçemiz. Doğulusu, Batılısı, Karadenizlisi, Akdenizlisi hepsi bir şekilde kardeş olmuş durumda, akraba olmuş durumda. Biz bu kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirmek ve Türkiye'ye model bir ilçe olmak istiyoruz. Her zaman için önceliğimiz kardeşlik, birlik ve beraberliğimiz olacaktır.
DİLOVASI'NDA İZ BIRAKMAK İSTİYORUM
Göreve gelirsek Dilovası'nda iz bırakmak istiyoruz. Doğru neyse onu yapacağız. Dilovası'nın faydasına olabilecek her türlü projenin hayata geçmesi için çalışacağız. Dilovası'nın faydasına olabilecek her projeyi dikkate alacağız. Ortak akıl ile hareket ederiz. Kimin yaptığı önemli değil muhalefetten arkadaşlarımda Dilovası'nın faydasına bir proje düzenlemişlerse, Dilovası'nın ve Dilovalı hemşerilerimin faydasınaysa onu hayata geçirmek için çalışacağız. Hepimizin ortak amacı Dilovası'nın daha yaşanılabilir daha mutlu ve sağlıklı bir ilçe olmasıdır.
48 BİN DİLOVALININ BAŞKANI OLACAĞIM
Geçmişte ilçemizde belediye başkanlığı yapmış büyüklerimizle her zaman istişare edeceğiz. Onların deneyimleri ve tecrübelerinden her zaman faydalanacağız. Sivil Toplumla Kuruluşları ile ortak projeler yürüteceğiz. Kapımız her zaman ve herkese açık olacak. Ben Dilovasında ikamet eden 48 bin vatandaşımızın belediye başkanı olacağım. Ortak akılla ilçemizi güzelleştirmenin mücadelesini vereceğiz.
DİLOVASI KAZANACAK, TÜRKİYE KAZANACAK
Eğer göreve gelirsek emin olunsun ki Dilovamız kazanacak, Türkiye kazanacaktır. Bugün Cumhurbaşkanımızın aday açıklama programının hemen ardından sahaya ineceğim. Artık 31 Mart gecesine kadar bize durmak yok. "dedi.
ELEŞTİRİLERE AÇIK OLACAĞIM
Görev süresince her zaman uyarıları da dikkate alacağını söyleyen Şayir, "Bizde insanoğluyuz, yeri gelir hatalar yapabiliriz. Onun için her zaman eleştirilere, açık olacağız. Yapılan eleştirileri dikkate alacağız. Varsa hatamızda düzeltmesini de bileceğiz." dedi.
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Yorumlar
(2 )
Dr Ersoy Kandemir - Bakalım bölgesindeki TRAFİK KAZALARI ve KANSERLERDEN bahsedecek mi sayın aday!
Erol Demirbek - görüntü güzel , hayırlısı olsun . dilovası çok önemli bir bölge
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