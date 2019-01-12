Ercan Dalkılıç, kararını hafta başı verecek

Dilovası’nın kurucu belediye başkanı olan ve 1987-2004 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ercan Dalkılıç, bu dönem aday olmamıştı. Damadı Enver Yıldırım ise AK Parti’den aday adayı olmuştu. Damadının akıbetini bekleyen Dalkılıç, AK Parti’de adayların açıklanmasının ardından sessizliğini bozdu. Dalkılıç, damadı aday gösterilmeyince “B” planına geçti.

HAFTA BAŞI KARARINI AÇIKLAYACAK

Ercan Dalkılıç, adaylıkla ilgili kararı için damadının AK Parti’den aday gösterilip gösterilmemesini bekliyordu. Damadı aday olduğu taktirde AK Parti’ye destek olacaktı. Ancak beklenen olmadı ve Damat, Enver Yıldırım aday gösterilmedi. Telefonla görüştüğümüz Ercan Dalkılıç’ta “Üç gün içerisinde kararımızı vereceğiz. Kanaat önderi arkadaşlarımızla görüştükten sonra da fikrimizi açıklayacağız” dedi.

HANGİ PARTİ’DEN ADAY OLACAK

İlçesinde güçlü bir oy potansiyeli bulunan Ercan Dalkılıç, 31 Mart seçimleri için aday olma fikrini ertelemişti. AK Parti’de adaylıkların belli olmasının ardından sessizliğini bozan siyasetçi, önümüzdeki günlerde aday olup olmayacağını açıklayacak. Dalkılıç eğer adaylığa karar verirse bu defada parti tercihinde bulunacak. Ercan Dalkılıç’ın İYİ Parti ya da Saadet Partisi’nden aday olması bekleniyor. Bülent EKİNCİ