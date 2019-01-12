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12 Ocak 2019- Siyaset

Ercan Dalkılıç, kararını hafta başı verecek

AKP’den Dilovası aday adalı olan damadı Enver Yıldırım’ın aday gösterilmemesinin ardından Ercan Dalkılıç, hafta sonu 600 kadar kanaat önderiyle görüştükten sonra kendi adaylığıyla ilgili bir karar vereceğini açıkladı.

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Dilovası’nın kurucu belediye başkanı olan ve 1987-2004 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ercan Dalkılıç, bu dönem aday olmamıştı. Damadı Enver Yıldırım ise AK Parti’den aday adayı olmuştu. Damadının akıbetini bekleyen Dalkılıç, AK Parti’de adayların açıklanmasının ardından sessizliğini bozdu. Dalkılıç, damadı aday gösterilmeyince “B” planına geçti.

HAFTA BAŞI KARARINI AÇIKLAYACAK

Ercan Dalkılıç, adaylıkla ilgili kararı için damadının AK Parti’den aday gösterilip gösterilmemesini bekliyordu. Damadı aday olduğu taktirde AK Parti’ye destek olacaktı. Ancak beklenen olmadı ve Damat, Enver Yıldırım aday gösterilmedi. Telefonla görüştüğümüz Ercan Dalkılıç’ta “Üç gün içerisinde kararımızı vereceğiz. Kanaat önderi arkadaşlarımızla görüştükten sonra da fikrimizi açıklayacağız” dedi.

HANGİ PARTİ’DEN ADAY OLACAK

İlçesinde güçlü bir oy potansiyeli bulunan Ercan Dalkılıç, 31 Mart seçimleri için aday olma fikrini ertelemişti. AK Parti’de adaylıkların belli olmasının ardından sessizliğini bozan siyasetçi, önümüzdeki günlerde aday olup olmayacağını açıklayacak. Dalkılıç eğer adaylığa karar verirse bu defada parti tercihinde bulunacak. Ercan Dalkılıç’ın İYİ Parti ya da Saadet Partisi’nden aday olması bekleniyor. Bülent EKİNCİ

12 Ocak 2019 - Siyaset 1270 Okunma

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Yorumlar

(3)
02

Muhammed - 20 yıl boyunca hırsızlık yolsuzluk adam kayırma ve daha sonra aile içi cinayetler. Oturup çaldıklarını yesin...

Yanıtla . 0Beğen 12 Ocak 21:45
01

İzmitli - İyi parti ile MHP neyse de Saadet nedir..

Arasinda seçim yapacakmış.. söylencek çok söz var ama ..

Yanıtla . 1Beğen 12 Ocak 14:26
03

Fffff - @İzmitli 01 nolu yoruma cevabı: Ne sözü var ne biliyorsunda yorum yapıyon senin gibiler yüzünden bu haldeyiz

Yanıtla . 0Beğen 12 Ocak 22:32
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