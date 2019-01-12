Ercan Dalkılıç, kararını hafta başı verecek

Dilovası’nın kurucu belediye başkanı olan ve 1987-2004 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ercan Dalkılıç, bu dönem aday olmamıştı. Damadı Enver Yıldırım ise AK Parti’den aday adayı olmuştu. Damadının akıbetini bekleyen Dalkılıç, AK Parti’de adayların açıklanmasının ardından sessizliğini bozdu. Dalkılıç, damadı aday gösterilmeyince “B” planına geçti.
HAFTA BAŞI KARARINI AÇIKLAYACAK
Ercan Dalkılıç, adaylıkla ilgili kararı için damadının AK Parti’den aday gösterilip gösterilmemesini bekliyordu. Damadı aday olduğu taktirde AK Parti’ye destek olacaktı. Ancak beklenen olmadı ve Damat, Enver Yıldırım aday gösterilmedi. Telefonla görüştüğümüz Ercan Dalkılıç’ta “Üç gün içerisinde kararımızı vereceğiz. Kanaat önderi arkadaşlarımızla görüştükten sonra da fikrimizi açıklayacağız” dedi.
HANGİ PARTİ’DEN ADAY OLACAK
İlçesinde güçlü bir oy potansiyeli bulunan Ercan Dalkılıç, 31 Mart seçimleri için aday olma fikrini ertelemişti. AK Parti’de adaylıkların belli olmasının ardından sessizliğini bozan siyasetçi, önümüzdeki günlerde aday olup olmayacağını açıklayacak. Dalkılıç eğer adaylığa karar verirse bu defada parti tercihinde bulunacak. Ercan Dalkılıç’ın İYİ Parti ya da Saadet Partisi’nden aday olması bekleniyor. Bülent EKİNCİ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(3 )
Muhammed - 20 yıl boyunca hırsızlık yolsuzluk adam kayırma ve daha sonra aile içi cinayetler. Oturup çaldıklarını yesin...
İzmitli - İyi parti ile MHP neyse de Saadet nedir..
Arasinda seçim yapacakmış.. söylencek çok söz var ama ..
Fffff - Ne sözü var ne biliyorsunda yorum yapıyon senin gibiler yüzünden bu haldeyiz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.