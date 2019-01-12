Erdoğan'ın helikopteri Cengiz Topel'e indi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın helikopteri İstanbul Üsküdar Kısıklı'daki evinden hareket etti ve yaklaşık 30 dakika sonra Cengiz Topel Havalimanına iniş yaptı. Erdoğan, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere kente geldi. Erdoğan'ı Cengiz Topel Havalimanında, yöresel kıyafetli çocuklar karşıladı.