Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın helikopteri İstanbul Üsküdar Kısıklı'daki evinden hareket etti ve yaklaşık 30 dakika sonra Cengiz Topel Havalimanına iniş yaptı. Erdoğan, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere kente geldi. Erdoğan'ı Cengiz Topel Havalimanında, yöresel kıyafetli çocuklar karşıladı.
12 Ocak 2019- Siyaset
Erdoğan'ın helikopteri Cengiz Topel'e indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopteri İstanbul Üsküdar Kısıklı'daki evinden hareket etti ve yaklaşık 30 dakika sonra Cengiz Topel Havalimanına iniş yaptı.
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12 Ocak 2019 - Siyaset 1135 Okunma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz