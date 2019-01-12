Dün geçe duyurulan AKP'nin 12 ilçe belediye başkana adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan aday tanıtım toplantısı için salona geldiler.
12 Ocak 2019- Siyaset
Başkan adayları salona geldi
Dün geçe duyurulan AKP'nin 12 ilçe belediye başkana adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan aday tanıtım toplantısı için salona geldi.
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12 Ocak 2019 - Siyaset 1759 Okunma
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Yorumlar
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Dr Ersoy Kandemir - Sayın Sezer’e canı gönülden başarılar dilerim.
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