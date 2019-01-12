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12 Ocak 2019- Siyaset

Başkan adayları salona geldi

Dün geçe duyurulan AKP'nin 12 ilçe belediye başkana adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan aday tanıtım toplantısı için salona geldi.

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Dün geçe duyurulan AKP'nin 12 ilçe belediye başkana adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan aday tanıtım toplantısı için salona geldiler.

Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer ve eşi Türkan Sezer ve kızı İpek Sezer ile salona geldi.

Karamürsel Adayı İsmail Yıldırım, eşi Tuğba Yıldırım ile salona geldi.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve Darıca Belediye Başkanlığına aday gösterilen Muzaffer Bıyık (Solda) birlikte salona geldi.

Mustafa Kocaman ve eşi Elif kocaman salona birlikte geldi.

Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan

AKP Derince Belediye Başkan Adayı ve Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün salona İzmit Belediye Başkan Aday Adayı olan Zekeriya Özak ile geldi.

12 Ocak 2019 - Siyaset 1759 Okunma

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Yorumlar

(1)
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Dr Ersoy Kandemir - Sayın Sezer’e canı gönülden başarılar dilerim.

Yanıtla . 0Beğen 12 Ocak 22:40

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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