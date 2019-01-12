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12 Ocak 2019- Spor

Recep Dursun: Kent sporuna el atacağız

CHP Gebze Belediye Başkan Adayı Avukat Recep Dursun, 31 Mart seçiminde göreve gelmesi halinde kent sporu konusunda ciddi adımlar atacağını söyledi. Dursun, “Kalıcı geliri olan, kendi ayakları üzerinde duran bir Gebzespor olacak” dedi.

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CHP Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun, kent sporunun kötü yönetildiğini, günü kurtarma mantığının spora yarardan çok zarar getirdiğini söyledi. Daha önceki dönemlerde Gebzespor’da yöneticilik yapan Dursun, “Gebzespor camiasının eskiden kalıcı gelirleri vardı. Şimdi geliri yok. Her zaman maddi sıkıntı içerisinde. Ekonomisi güçsüz hale gelen bir spor kulübü yaratıldı. Kalıcı geliri olmayan takımlar başarılı olamaz” dedi.

CİDDİ ADIMLAR ATACAĞIZ

Göreve gelmesi halinde, Gebzespor konusunda ciddi adımlar atacaklarını ve Gebzespor markasını yukarıya çekeceklerini kaydeden Dursun, “Kalıcı gelirleri olan kimseye muhtaç olmayan bir camia için harekete geçeceğiz. Spor böyle yönetilmez. Amatör takımlar konusunda da çalışmalar yapacağız. Yerel yönetimler spora teşvik eder, futbol dışındaki branşlara değer vereceğiz. Gençlerimizin istedikleri branşlarda spor yapmaları konusunda onları destekleyeceğiz” dedi.

12 Ocak 2019 - Spor 70 Okunma

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Yorumlar

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Mümtaz - Kent sporu ve gebzespor... Güldür me adamı efendi. Bu kentte Kocaelispor dan başka.kent sporu yoktur. Gerisi ilce takımıdır. Haaaa sen gebzeye plaka vermeye çalışıyorsan bize iyilik yapmış olursun ama açıkça dile getir..

Yanıtla . 0Beğen 13 Ocak 00:45

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