Recep Dursun: Kent sporuna el atacağız

CHP Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun, kent sporunun kötü yönetildiğini, günü kurtarma mantığının spora yarardan çok zarar getirdiğini söyledi. Daha önceki dönemlerde Gebzespor’da yöneticilik yapan Dursun, “Gebzespor camiasının eskiden kalıcı gelirleri vardı. Şimdi geliri yok. Her zaman maddi sıkıntı içerisinde. Ekonomisi güçsüz hale gelen bir spor kulübü yaratıldı. Kalıcı geliri olmayan takımlar başarılı olamaz” dedi.

CİDDİ ADIMLAR ATACAĞIZ

Göreve gelmesi halinde, Gebzespor konusunda ciddi adımlar atacaklarını ve Gebzespor markasını yukarıya çekeceklerini kaydeden Dursun, “Kalıcı gelirleri olan kimseye muhtaç olmayan bir camia için harekete geçeceğiz. Spor böyle yönetilmez. Amatör takımlar konusunda da çalışmalar yapacağız. Yerel yönetimler spora teşvik eder, futbol dışındaki branşlara değer vereceğiz. Gençlerimizin istedikleri branşlarda spor yapmaları konusunda onları destekleyeceğiz” dedi.