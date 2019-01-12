Yine Anibal yine Başarı

Sporun bir çok dalında adından söz ettiren Gebze Anibal Anadolu Lisesi’ne, bu kez altın madalya Kick-Boks’tan geldi. Gebze Anibal Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencisi Semiha Göşgün, 70 kg. Kick-Boks’ta Kocaeli Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Geçen yıl katıldığı Türkiye Finallerinde Türkiye üçüncüsü olan Semiha, Mart ayında yapılacak Türkiye finallerinde okulunu ve ilimizi temsil edecek.

SEMİHA HER ÖNÜYLE ŞAMPİYON

Okul Müdürü Turan Atilla, “Semiha bizim çok sevdiğimiz sadece sporcu yönüyle değil derslerindeki başarısı, alçak gönüllüğü ve karakteri ile de diğer arkadaşlarına örnek olan bir öğrencimiz. Bu özellikleri ona sporda başarıyı getiriyor. Öğrencimize Türkiye finallerinde başarılar diliyoruz. Biz de öğrencimizi Okul Aile Birliği olarak ödüllendireceğiz” dedi.