AKP, dün gece 12 ilçede de kendi adaylarını duyurmuştu. Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP'ye Kocaeli'de ilçe verilmedi. Bu karar sonrası gözler MHP İl Başkanı Aydın Ünlü'ye çevirilmişti. Ünlü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Biz hep sözümüzün eri olduk, ama, fakat, lakin, demedik. Cumhur ittifakı dedik beka dedik……!!!" diyerek duruşunu belli etmişti. Bugün gerçekleştirilen AK Parti Tanıtım Toplantısına gelen MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AKP'liler ile hatıra pozu çektirdi.
12 Ocak 2019- Siyaset
Aydın Ünlü, AKP'nin aday toplantısında
AK Parti Tanıtım Toplantısına gelen MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AKP'liler ile hatıra pozu çektirdi.
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12 Ocak 2019 - Siyaset 609 Okunma
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Yorumlar
(4 )
Bozkurt - Akepeye hiçbir gerçek ÜLKÜCÜ.. BOZKURT ASENA oy vermez.. Bu biline. Ülkücülerin adayları var.. Hiçbir ÜLKÜCÜ Akepeliler tarafından ÜLKÜCÜLERE söylenen sözleri unutmadı. Unutmayacagızda
Mert Er - Yalama aydın ne işin var orada
Mehmet Murtaza Kart - Ya ünlü MHP bitirdiniz şimdi gel sokakta bizlerden oy iste bakalım alırsın ülkücülerin yüzüne nasıl bakacaksın yazık yazık asla AKP adaylarına biz ülkücülerden oy alamazsınız
Ne Mutlu Türküm Diyene!
Kemal - Bu ülkede MEHAPE kadar gereksiz bir parti daha görmedim. adaylarını bile recep tayyip erdoğan açıklıyor. ittifak ittifak diye ülkeyi uçuruma süreklediler. insanları boş yere kandırmasınlar kapatsınlar partiyi taksınlar hepsi AKP rozeti olsun bitsin.
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