Aydın Ünlü, AKP'nin aday toplantısında

AKP, dün gece 12 ilçede de kendi adaylarını duyurmuştu. Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP'ye Kocaeli'de ilçe verilmedi. Bu karar sonrası gözler MHP İl Başkanı Aydın Ünlü'ye çevirilmişti. Ünlü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Biz hep sözümüzün eri olduk, ama, fakat, lakin, demedik. Cumhur ittifakı dedik beka dedik……!!!" diyerek duruşunu belli etmişti. Bugün gerçekleştirilen AK Parti Tanıtım Toplantısına gelen MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AKP'liler ile hatıra pozu çektirdi.