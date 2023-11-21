- Spor G:

Derbent ve Acısu’dan Maşukiyespor’a destek

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Derbent ve Acısu’dan Maşukiyespor’a destek mask

Amatör Lig 1. Küme A Grubu’nda mücadele eden Maşukiyespor’da, Gölcük Karadenizspor maçının ardından saha olayları yaşanmış ve Gölcük Karadenizspor Başkanı Murat Cinemre olduğu iddia edilen kişi, Maşukiyesporlu futbolcuya yumruk atmıştı. Olayın ardından, Acısuspor ve Büyük Derbentspor, Maşukiyespor’a destek mesajı yayınladı.

SPOR DOSTLUK, KARDEŞLİKTİR

Acısıspor ve Büyük Derbentspor’dan ortak açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hafta sonunda  yaşanan yeşil sahalarda görmek istemeğimiz çirkin olaylara maruz kalan değerli Maşukiye spor takımımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu son olsun diyoruz ve sahalarımızda şiddeti kesinlikle tasvir etmiyoruz. Spor dostluk kardeşliktir. Bir daha bu tür olayların meydana gelmemesi için tüm futbol camiasını sağduyuya davet ediyoruz.”
# büyük

- Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.866.599 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL