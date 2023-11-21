Derbent ve Acısu’dan Maşukiyespor’a destek

Amatör Lig 1. Küme A Grubu’nda mücadele eden Maşukiyespor’da, Gölcük Karadenizspor maçının ardından saha olayları yaşanmış ve Gölcük Karadenizspor Başkanı Murat Cinemre olduğu iddia edilen kişi, Maşukiyesporlu futbolcuya yumruk atmıştı. Olayın ardından, Acısuspor ve Büyük Derbentspor, Maşukiyespor’a destek mesajı yayınladı.
SPOR DOSTLUK, KARDEŞLİKTİR
Acısıspor ve Büyük Derbentspor’dan ortak açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hafta sonunda yaşanan yeşil sahalarda görmek istemeğimiz çirkin olaylara maruz kalan değerli Maşukiye spor takımımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu son olsun diyoruz ve sahalarımızda şiddeti kesinlikle tasvir etmiyoruz. Spor dostluk kardeşliktir. Bir daha bu tür olayların meydana gelmemesi için tüm futbol camiasını sağduyuya davet ediyoruz.”
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.