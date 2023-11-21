SEDAŞ Yöneticileri Kocaeli'nde Muhtar Dernek Başkanları ile Buluştu

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Kocaeli’nde Muhtar Dernek Başkanları ile bir araya gelerek yerel halkın nabzını tutmaya devam etti. Kocaeli’nde kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yürütülen çalışmalar konusunda Muhtar Dernek Başkanları ile kahvaltılı toplantıda buluşan SEDAŞ Üst Yönetim Ekibi muhtarların talep ve önerilerini değerlendirdi.Toplantıya; SEDAŞ Yatırım, Varlık ve Şebeke Yönetimi Direktörü Mustafa Emre Şafak, SEDAŞ Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, SEDAŞ Kocaeli Bölge Müdürü Murat Özdil, SEDAŞ Gebze Bölge Müdürü Gökhan Öztürk, SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin ile SEDAŞ Kocaeli-Gebze bölge yöneticileri katıldı. SEDAŞ, muhtar dernek başkanlarıyla etkin iletişim yürütmek ve yerel temsilcilerden bölge insanlarının görüş önerilerini içeren geri bildirim alabilmek amacıyla bu ziyaretleri düzenli olarak hayata geçiriyor.Toplantının açılış konuşmasını yapan SEDAŞ Üst Yönetim Ekibi, vatandaşların taleplerinin iletilmesi noktasında muhtarların önemine dikkat çekerek, “Müşteri memnuniyetini artırmayı ve muhtarlarımızla iş birliğini önceliğimiz görüyoruz. Bölgelerimizdeki eksik görülen noktalara kısa sürede hizmet götürmek için vatandaşlarımızın ilk temsilcisi olan muhtarlarla etkin iletişim halindeyiz. Muhtarlıklarımıza gelen taleplerin bize ulaşmasında bu önemli rolü üstlenen dernek başkanlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.SEDAŞ Kocaeli Bölge Müdürü Murat Özdil ve SEDAŞ Gebze Bölge Müdürü Gökhan Öztürk’ün sunumları ile devam eden toplantıda muhtar dernek başkanları talep ve önerilerini dile getirdi.