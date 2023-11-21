Çalışma Bakanı’ndan asgari ücrete ‘tek zam’ sinyali

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu. Işıkhan 2024’te asgari ücrete tek zam yapılacağına işaret etti.Işıkhan açıklamasında, “ Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” dedi.
‘GEREK OLMAYACAK DİYE DÜŞÜNÜYORUZ’
Asgari ücrette ikinci zamma gerek olmayacağını düşündüklerini belirten Işıkhan, şöyle konuştu:“31 Aralık itibari ile kararın Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz.Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir.Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.