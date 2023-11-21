Hikmet Karaman, İzmit'e geliyor!

Kocaeligücü SK Altyapı Koordinatör Onur Kından tarafından düzenlenen, “ Amatör Ruhunu Kaybetmeyen Profesyoneller” konulu panel, yarın saat 13.30’da, Yönder Okulları Körfez Kampüsü’nde başlayacak. Panele, efsane teknik direktör Hikmet Karaman da katılım gösterecek. Kocaelispor eski kaptanı, Milli Futbolcu ve yorumcu Evren Turan, TRT Spor yorumcu Alp Pehlivan, panelde, Hikmet hoca ile birlikte soruları yanıtlayacak. Şehrimizden ve çevre illerden birçok spor adamı, gazeteci ve spor yazarı panelde görüşlerini paylaşacak.