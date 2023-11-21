- Gündem G:

Hikmet Karaman, İzmit'e geliyor!

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Hikmet Karaman, İzmit'e geliyor! mask

Kocaeligücü SK Altyapı Koordinatör Onur Kından tarafından düzenlenen, “ Amatör Ruhunu Kaybetmeyen Profesyoneller” konulu panel, yarın saat 13.30’da, Yönder Okulları Körfez Kampüsü’nde başlayacak. Panele, efsane teknik direktör Hikmet Karaman da katılım gösterecek. Kocaelispor eski kaptanı, Milli Futbolcu ve yorumcu Evren Turan, TRT Spor yorumcu Alp Pehlivan, panelde, Hikmet hoca ile birlikte soruları yanıtlayacak. Şehrimizden ve çevre illerden birçok spor adamı, gazeteci ve spor yazarı panelde görüşlerini paylaşacak.
# Hikmet Karaman, Kocaelispor

- Gündem

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.866.599 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL