AKP'li gençlerden koreografi şov!

AKP Gençlik Kollarının hazırladığı koreografiyi izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim inşallah bizlere gerek Selçuklulara gere Osmanlılara gerek Cumhuriyet'in kuruluşuna öncü olan liderler ile beraber yeni bir tarihi yazmayı nasip etsin. Sultan Alparslan... şunu bilinki Osmanlı olmazdı, Osmanlı oldu Fatih... Fatih ile bir çağ açıldı bir çağ kapandı ve geldik Cumhuriyet'e. Cumhuriyet yeniden bir kuruluş değildir. Cumhuriyet Osmanlı'nın Selçuklu'nun bir devamıdır onu farklı olarak anlatmaya çalışanlar var ama biz o yanlışa asla düşmedik düşmeyeceğiz" dedi.