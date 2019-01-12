Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras: Artık alternatif var!

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın kurduğu Yeniden Refah Partisi’nin il başkanı olarak geçtiğimiz gün kurucu il başkanı olarak Mehmet Aras atandı. Cebir Koleji’nin spor salonunda gerçekleştirilen basın toplantısına Genel Merkez Kurucuları Mustafa Cebir ve Ali Şükrü Bayraktar ve çok sayıda parti üyeleri katıldı. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras programda yaptığı konuşmada, “Görev bize tebliğ edildi. Elhamdülilah 24 saaat içerisinde yönetim kurulumuzu oluşturduk. Bu kimseye nasip olmaz. Yönetimimiz 50 asil, 50 yedek üyeden oluşacak. Yönetim listemizi önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.
Görev ihtiyara verildi
Aras, “16 senedir alternatif yok diyorlar. Artık alternatif var. Alternatif doktor Fatih Erbakan’dır. Yolu açık olsun. 12 ilçemizin istişaresini kısa sürede yapacağız. Tertip komitemiz belirlenecek. İlçe delegelerimizi de belirleyeceğiz. Sonra il kongresi yapılacak. Ardından genç bir arkadaşımızı göreve getireceğiz. İhtiyara verildi bu görev ama biz bu uğura baş koyduk. Rabbim utandırmasın” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN
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Yorumlar
(2 )
İzmitli - Bu ne ya Fatih bey, aynı huzur evi gibi tablo. Başlamadan biten yolculuk.
Mehmet - Rabbim Hayırlar nasip etsin , türkiyeme refah getirsin inşaallah hoş geldiniz siyasete sefalar getirdiniz yeniden refah
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