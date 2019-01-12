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12 Ocak 2019- Siyaset

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras: Artık alternatif var!

Yeniden Refah Partisi’nin il başkanı olarak atanan Mehmet Aras, “16 Senedir alternatif yok diyorlar. Artık alternatif var. Alternatif doktor Fatih Erbakan’dır” dedi.

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Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın kurduğu Yeniden Refah Partisi’nin il başkanı olarak geçtiğimiz gün kurucu il başkanı olarak Mehmet Aras atandı. Cebir Koleji’nin spor salonunda gerçekleştirilen basın toplantısına Genel Merkez Kurucuları Mustafa Cebir ve Ali Şükrü Bayraktar ve çok sayıda parti üyeleri katıldı. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras programda yaptığı konuşmada, “Görev bize tebliğ edildi. Elhamdülilah 24 saaat içerisinde yönetim kurulumuzu oluşturduk. Bu kimseye nasip olmaz. Yönetimimiz 50 asil, 50 yedek üyeden oluşacak. Yönetim listemizi önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Görev ihtiyara verildi

Aras, “16 senedir alternatif yok diyorlar. Artık alternatif var. Alternatif doktor Fatih Erbakan’dır. Yolu açık olsun. 12 ilçemizin istişaresini kısa sürede yapacağız. Tertip komitemiz belirlenecek. İlçe delegelerimizi de belirleyeceğiz. Sonra il kongresi yapılacak. Ardından genç bir arkadaşımızı göreve getireceğiz. İhtiyara verildi bu görev ama biz bu uğura baş koyduk. Rabbim utandırmasın” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN

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12 Ocak 2019 - Siyaset 371 Okunma

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Yorumlar

(2)
02

İzmitli - Bu ne ya Fatih bey, aynı huzur evi gibi tablo. Başlamadan biten yolculuk.

Yanıtla . 0Beğen 12 Ocak 23:02
01

Mehmet - Rabbim Hayırlar nasip etsin , türkiyeme refah getirsin inşaallah hoş geldiniz siyasete sefalar getirdiniz yeniden refah

Yanıtla . 3Beğen 12 Ocak 17:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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