Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi iyi başladı: 10-1

Kocaeli'yi Liseler Arası Gençler Futbol Şampiyonası’nda temsil eden Hayrettin Gürsoy Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Osmaniye’deki ilk maçında Bilecik MTAL’yi 10-1 gibi son derece farklı bir skorla yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Fatih Öztürk ve talebeleri önemli bir başarıya imza atarak, gözünü grup finallerine dikti.