Kocaeli'yi Liseler Arası Gençler Futbol Şampiyonası’nda temsil eden Hayrettin Gürsoy Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Osmaniye’deki ilk maçında Bilecik MTAL’yi 10-1 gibi son derece farklı bir skorla yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Fatih Öztürk ve talebeleri önemli bir başarıya imza atarak, gözünü grup finallerine dikti.
12 Ocak 2019- Spor
Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi iyi başladı: 10-1
Kocaeli'yi Liseler Arası Gençler Futbol Şampiyonası’nda temsil eden Hayrettin Gürsoy Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Osmaniye’deki ilk maçında Bilecik MTAL’yi 10-1 gibi son derece farklı bir skorla yenerek iyi bir başlangıç yaptı.
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12 Ocak 2019 - Spor 28 Okunma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz