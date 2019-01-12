Kartepe’de süper tarama!..

Kartepe’de spor adına önemli bir proje yürütülüyor. Sporcu taramaları aralıksız olarak devam ettiriliyor

UZMAN EKİPLER ÇALIŞIYOR

Bugünlerde Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda hummalı bir çalışma yapılıyor. Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün denetiminde devam eden sporcu taramalarında, binlerce çocuk testlerden geçiyor. Bu testler sonrasında çocukların fizik yapılarının spora uygunluğu, hangi spor branşlarında başarılı olabilecekleri tek tek ortaya çıkıyor. Bu konuda aileler de bilgilendiriyor. Akademisyen uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında hazırlanacak raporlar, ailelere de iletilecek.