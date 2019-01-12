Alper Çetin ve Cem Özbay semineri tamamladı

Bölgemizin iki başarılı futbol hakemi Alpler Çetin ve Cem Özbay, devre arasında Antalya’daki MHK kış seminerine katıldı. A klasman hakemimiz Alper Çetin ve A klasman yardımcı hakemimiz Cem Özbay, semineri başarıyla sürdürdü. Bizler de kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.