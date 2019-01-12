Bölgemizin iki başarılı futbol hakemi Alpler Çetin ve Cem Özbay, devre arasında Antalya’daki MHK kış seminerine katıldı. A klasman hakemimiz Alper Çetin ve A klasman yardımcı hakemimiz Cem Özbay, semineri başarıyla sürdürdü. Bizler de kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
12 Ocak 2019- Spor
Alper Çetin ve Cem Özbay semineri tamamladı
Bölgemizin iki başarılı futbol hakemi Alpler Çetin ve Cem Özbay, devre arasında Antalya’daki MHK kış seminerine katıldı.
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12 Ocak 2019 - Spor 37 Okunma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz