Tam bir futbolcu üretim merkezi haline gelen kentimiz, üst düzeyde bir takımımız olmadığı için yıldız adaylarını tem tek kaybediyor. Sporcu göçü sürerken, bunun sonunun gelmeyeceği de aşikar. Kentte üst düzeyde bir takım olmadığı için, genç sporcularımız çareyi başka illere gitmekte buluyor. Gölcük Karadenizspor’un 2004 doğumlu futbolcusu Oğuzhan Özten, Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor’a transfer oldu. Kaan Dobra yönetiminde çalışmalarını sürdüren ekip, bunun meyvelerini toplamaya başlarken, “Yıldız adaylarının keşfedip, en kaliteli eğitimi verip, vizyona sunan ve olabileceği en iyi yere sunabilen ekip Gölcük Karadeniz’dir” sloganıyla çalışıyor.
12 Ocak 2019- Spor
Bir yıldız adayımız da Konyaspor’a gitti
Tam bir futbolcu üretim merkezi haline gelen kentimiz, üst düzeyde bir takımımız olmadığı için yıldız adaylarını tem tek kaybediyor.
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12 Ocak 2019 - Spor 145 Okunma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz