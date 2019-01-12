Bir yıldız adayımız da Konyaspor’a gitti

Tam bir futbolcu üretim merkezi haline gelen kentimiz, üst düzeyde bir takımımız olmadığı için yıldız adaylarını tem tek kaybediyor. Sporcu göçü sürerken, bunun sonunun gelmeyeceği de aşikar. Kentte üst düzeyde bir takım olmadığı için, genç sporcularımız çareyi başka illere gitmekte buluyor. Gölcük Karadenizspor’un 2004 doğumlu futbolcusu Oğuzhan Özten, Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor’a transfer oldu. Kaan Dobra yönetiminde çalışmalarını sürdüren ekip, bunun meyvelerini toplamaya başlarken, “Yıldız adaylarının keşfedip, en kaliteli eğitimi verip, vizyona sunan ve olabileceği en iyi yere sunabilen ekip Gölcük Karadeniz’dir” sloganıyla çalışıyor.