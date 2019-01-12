Mehmet Ali Kurun Antalya'da

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Kocaelispor ve derbent eski futbolcusu Mehmet Ali Kurun, Antalya’ya gitti. Antalya amatör liglerinin şampiyon adayı takımı Kınıkspor ile anlaşan Mehmet Ali Kurun, gelişimine emeği geçen herkese teşekkür etti.