Kocaelispor ve derbent eski futbolcusu Mehmet Ali Kurun, Antalya’ya gitti. Antalya amatör liglerinin şampiyon adayı takımı Kınıkspor ile anlaşan Mehmet Ali Kurun, gelişimine emeği geçen herkese teşekkür etti.
12 Ocak 2019- Spor
Mehmet Ali Kurun Antalya'da
Kocaelispor ve derbent eski futbolcusu Mehmet Ali Kurun, Antalya’ya gitti.
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12 Ocak 2019 - Spor 117 Okunma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz