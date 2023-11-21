Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığına Kartepe İlçe Başkanlığı yönetimi ile birlikte gelerek Kartepe Belediyesi Başkanı Aday Adaylığı başvurusu yapan Berat Kansu, milli görüş belediyeciliğini tekrar yaşatmak, adil ve eşit hizmet vermek adına Kartepe Belediye Başkanlığına talip olduğunu belirtti. İlçe yönetimininde desteğini alan Kansu, İlçe Başkanlığında yapılacak olan temayül yoklamasında aday olarak ismi çıkarsa genel merkeze gönderilerek değerlendirmeye alınacağı öğrenildi.
- Siyaset
Berat Kansu, aday adaylığına başvurdu!
Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığına Kartepe İlçe Başkanlığı yönetimi ile birlikte gelerek Kartepe Belediyesi Başkanı Aday Adaylığı başvurusu yapan Berat Kansu, milli görüş belediyeciliğini tekrar yaşatmak, adil ve eşit hizmet vermek adına Kartepe Belediye Başkanlığına talip olduğunu belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.