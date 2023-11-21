- Yaşam

Boykot için alnına Coca Cola dövmesi yaptırdı

Bir kişi İsrail'i boykot etmek için alnına, üzerinede çarpı işareti olan Coca Cola logosunu dövme yaptırdı.
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Bir kişi İsrail'i boykot etmek için alnına, üzerinede çarpı işareti olan Coca Cola logosunu dövme yaptırdı.

Kaynak: yeniçağ
# İsrail

- Yaşam

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