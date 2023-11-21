AKP’de Feyzi Utaş Karamürsel’e aday

Bir dönem Karamürsel Belediye Başkan yardımcılığı yapan, Kocaeli Fuar Koordinatörü Feyzi Utaş, AKP’den Karamürsel Belediye Başkan aday adayı oldu. Utaş, bugün ilçe binasına giderek başvurusunu yapacak.

FEYZİ UTAŞ KİMDİR;

1960 yılı Karamürsel doğumlu. İlköğretim ve Lise eğitimini Karamürsel'de aldı.

Anadolu Üniversitesi Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunu. Kocaeli Fuar Koordinatörü olarak görevine devam etmekte. Evli ve 3 çocuk babası.