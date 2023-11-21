AKP’de Feyzi Utaş Karamürsel’e aday

Bir dönem Karamürsel Belediye Başkan yardımcılığı yapan, Kocaeli Fuar Koordinatörü Feyzi Utaş, AKP’den Karamürsel Belediye Başkan aday adayı oldu. Utaş, bugün ilçe binasına giderek başvurusunu yapacak.
FEYZİ UTAŞ KİMDİR;
1960 yılı Karamürsel doğumlu. İlköğretim ve Lise eğitimini Karamürsel'de aldı.
Anadolu Üniversitesi Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunu. Kocaeli Fuar Koordinatörü olarak görevine devam etmekte. Evli ve 3 çocuk babası.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Hüseyin Balkaya - başkanıma yakışır yolun açık olsun ınşaallah
Karamurselee - karamurselin en başarılı beledıye baskanı sedat özalayı koltugundan eden klikler yeniden canlanmaya başlamış.
Kartepeli̇ - vefasız inş aday olamaz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.