YSK duyurdu! Bunu yapan oy kullanamayacak

31 Mart yerel seçimleri öncesi bölgelerde seçmen hareketinin olduğu ve bu hareketin muhtarlık seçimlerini etkilemeye yönelik olarak yapıldığı yönünde çıkan haberler üzerine YSK'den bir açıklama geldi. YSK'dan yapılan açıklama göre, beyan ettiği yerde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kaydı dondurulacak.
"OY KULLANMA YETKİLERİ BAKIMINDAN YASAL ZORUNLULUKTUR"
Açıklamada, "4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak olup, bu durumda olan seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklardır. Bu nedenle; seçmenlerimizin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluktur" denildi.
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Yorumlar
(2 )
Kartepeli - Sarimese mah muhtari neden muhtarlikta durmaz ya kahvede kahveyi beklesin diyemi secildi kactir listeye bakmak icin gittim kapi hep kapalı .
Korkmaz - demekkşneymiş bir daha o muhtara oy yok
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