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12 Ocak 2019- Siyaset

YSK duyurdu! Bunu yapan oy kullanamayacak

Yüksek Seçim Kurulu, 17 Ocak'a kadar asıl adresine taşınmayan seçmenin oy kullanamayacağını duyurdu.

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31 Mart yerel seçimleri öncesi bölgelerde seçmen hareketinin olduğu ve bu hareketin muhtarlık seçimlerini etkilemeye yönelik olarak yapıldığı yönünde çıkan haberler üzerine YSK'den bir açıklama geldi. YSK'dan yapılan açıklama göre, beyan ettiği yerde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kaydı dondurulacak.

"OY KULLANMA YETKİLERİ BAKIMINDAN YASAL ZORUNLULUKTUR"

Açıklamada, "4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak olup, bu durumda olan seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklardır. Bu nedenle; seçmenlerimizin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluktur" denildi.

12 Ocak 2019 - Siyaset 841 Okunma

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Yorumlar

(2)
01

Kartepeli - Sarimese mah muhtari neden muhtarlikta durmaz ya kahvede kahveyi beklesin diyemi secildi kactir listeye bakmak icin gittim kapi hep kapalı .

Yanıtla . 1Beğen 12 Ocak 18:18
02

Korkmaz - @Kartepeli 01 nolu yoruma cevabı: demekkşneymiş bir daha o muhtara oy yok

Yanıtla . 1Beğen 13 Ocak 00:19

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