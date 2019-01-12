Erdoğan, Sibel Gönül’ü başkan olarak çağırdı

Kenan - Çok gülüyorum bu bayan ilimizin milletvekiliymis ama diğerleri gibi adını hiç duymadık. Bir tek bildiğimiz sayın FİKRİ IŞIK vardı diğerlerini atın çöpe hiç bir işe yaramıyorlar. Bu bayan da İZMİT'e bir şey veremez ne oldu Nevzat başkan kötü mü oldu unutmayın Nevzat başkan da AKEPE'li bunlar böyle vefasız dir. Hiç biri hizmeti hakketmiyor değmez.