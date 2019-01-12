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12 Ocak 2019- Siyaset

Erdoğan, Sibel Gönül’ü başkan olarak çağırdı

AKP aday tanıtım toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’e aday değil başkan olarak hitap etti.

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Erdoğan AKP Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’ü aday değil başkan olarak çağırarak bunun da “Aday değil başkan diyorum” diyerek altını çizdi. Erdoğan Gönül’ün başarılı bir milletvekilliği dönemi geçirdiğini ve partide de önemli görevler alarak başarılı çalışmalara imza attığının belirterek, “Belediyecilikte mimar olması nedeniyle İzmit’e ayrı bir renk katacaktır” dedi. AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül sahnede el sallayarak partilileri selamladı. Selin BECER

12 Ocak 2019 - Siyaset 1809 Okunma

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Yorumlar

(4)
03

Kenan - Çok gülüyorum bu bayan ilimizin milletvekiliymis ama diğerleri gibi adını hiç duymadık. Bir tek bildiğimiz sayın FİKRİ IŞIK vardı diğerlerini atın çöpe hiç bir işe yaramıyorlar. Bu bayan da İZMİT'e bir şey veremez ne oldu Nevzat başkan kötü mü oldu unutmayın Nevzat başkan da AKEPE'li bunlar böyle vefasız dir. Hiç biri hizmeti hakketmiyor değmez.

Yanıtla . 1Beğen 12 Ocak 23:21
02

Barış Karataş - Fatma hürriyet başka başkan yok

Yanıtla . 2Beğen 12 Ocak 21:58
01

Dalgıç - Güle güle nevzat. Sanalda kalmadı bak İzmit. Allah Çok Büyük. Hakkımı helal etmiyorum sana nevzat.

Yanıtla . 2Beğen 12 Ocak 16:54
04

m. karali - @Dalgıç 01 nolu yoruma cevabı: ne hakkın var? malına, canına, namusuna mı kastetti?

Yanıtla . 0Beğen 13 Ocak 00:01
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