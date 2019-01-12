Törk: Martın sonu bahar olacak

31 Mart yerel seçimleri öncesindeki hazırlıklarını sürdüren CHP Darıca Belediye Başkan adayı Yakup Törk, bu kapsamda ev, dernek ve esnaf ziyaretlerini yapıyor. Gittiği her yerde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Törk, eşi ve partili kadınların da katılımı ile ev ziyaretlerine ağırlık vermeye başladı. Darıca’da kurulan pazarları gezerek esnaf ve alışveriş için gelen vatandaşları selamlayan Törk, iletilen sorun ve talepleri de dinliyor.

“MÜJDEYİ DARICA’DAN VERECEĞİZ”

İlçedeki STK’lara da uğraşan CHP’li Yakup Törk, “Halkımızın sorunlarını dinlerken bizden beklentilerini de öğrenmiş oluyoruz. Darıca sevgiyle ve el birliğiyle değişecek. Martın sonu bahardır. Baharın müjdesini ilk Darıca’dan vereceğiz” diye konuştu.