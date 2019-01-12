İstanbul Sinoplular Konfederasyonu Genel Başkanı ve Çayırova Sinoplular Derneği Başkanı Zekeriya Demirkıran ile yönetim kurulu üyeleri siyasi parti ziyaretleri kapsamında önceki gün İYİ Parti Çayırova İlçe yönetimine konuk oldu. İlçe başkanı Şeref Uzunal’ın ev sahipliğindeki toplantıda İYİ Parti’li yöneticiler hazır bulundu. Toplantıda Çayırova ile ilgili yapılabilecek çalışmalar ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Buluşma karşılıklı sohbetin ardından sona erdi.
12 Ocak 2019- Siyaset
Sinoplulardan, İYİ Parti’ye ziyaret
İstanbul Sinoplular Konfederasyonu Genel Başkanı ve Çayırova Sinoplular Derneği Başkanı Zekeriya Demirkıran ile yönetim kurulu üyeleri siyasi parti ziyaretleri kapsamında önceki gün İYİ Parti Çayırova İlçe yönetimine konuk oldu.
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12 Ocak 2019 - Siyaset 11 Okunma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz