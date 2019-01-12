Sinoplulardan, İYİ Parti’ye ziyaret

İstanbul Sinoplular Konfederasyonu Genel Başkanı ve Çayırova Sinoplular Derneği Başkanı Zekeriya Demirkıran ile yönetim kurulu üyeleri siyasi parti ziyaretleri kapsamında önceki gün İYİ Parti Çayırova İlçe yönetimine konuk oldu. İlçe başkanı Şeref Uzunal’ın ev sahipliğindeki toplantıda İYİ Parti’li yöneticiler hazır bulundu. Toplantıda Çayırova ile ilgili yapılabilecek çalışmalar ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Buluşma karşılıklı sohbetin ardından sona erdi.