Büyükakın: Kandıra yoğurdunu ihraç edebiliriz

AKP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, seçim çalışmalarına Kandıra’da devam etti. İlçe SKM programı kapsamında Kandıra’yı karış karış gezen Büyükakın’a AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez ile kalabalık bir partili grup eşlik etti. Pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla buluşan Büyükakın, esnafla uzun uzun sohbet ederek, alışveriş yaptı.

İLÇEYİ DOLAŞTI

Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şubesi, Kandıra Muhtarlar Derneği, Kandıra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Kandıra Ziraat Odası’nı ziyaret eden AKP’li aday Büyükakın, gecenin sonunda ise gençlerle ‘Yerelde Gençlik Muhabbetleri’ programında buluştu. Kandıralılar ziyaretlerinden dolayı Büyükakın’a memnuniyetlerini ifade etti.

“EKONOMİ CANLANIR”

Muhtarlar derneklerini ziyaretlerinin ardından Kandıra Ziraat Odası yönetimi ile bir araya gelen Büyükakın, “Kandıra benim ilgi alanımdadır. İlçenin öncelikle tarımsal sulama konusu bir hedef olarak ele alınmalı. Sulama ağını artırmamız lazım. Böylece çiftçilerimizin yapmış olduğu üretimde bir artış olur. Yine son dönemde artan bir eğilim var; eko turizm. Kandıra turizm ile tarımın buluştuğu bir yer. Kocaeli’den ve İstanbul’dan gelecek insanların dinlenebileceği bir turizm, bölge ekonomisine ciddi katkı sağlar” dedi.

“EKONOMİK GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ”

“Karadeniz otoyolu tamamlandığında ilçeye ciddi bir turistik akımı da başlar” diyen Büyükakın, “Buranın doğasını da düşünürsek, Karadeniz’de iki aylık deniz mevsimi oluyor. Bunu uzatmak için belki kongre turizmi, eko turizm gibi alternatifler üzerinde çalışacağız. Buranın havasını ve suyunu kirletmeden, ama ekonomik gücünü artırarak yeniden kalkındırabiliriz” ifadelerine yer verdi.

VERİMLİ ÇALIŞMALAR

Seracılık ve ileri tarım teknikleri konusunda çalışmalar yürütülmesi gerektiğinin de altını çizen Büyükakın, “Büyükşehir olarak çeşitli tohumların çiftçiye destek olarak sunulmasından arıcılara kovan verilmesine kadar geniş bir yelpaze içinde tarıma destek veriyoruz. Daha nokta hedef bazlı çalışmalar yapılması yolunda çok daha verimli çalışmalar yapılacak. Kandıra’mız da bundan en fazla faydalandığı ilçemiz olacak” diye konuştu.

“KANDIRA YOĞURDUNU İHRAÇ EDEBİLİRİZ”

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ziyaretinde Kandıra Gıda İhtisas Organize Bölgesi’nin de yakında devreye gireceğini kaydeden Büyükakın, “İlçemize çok ciddi yatırımlar yapıldı. Üniversite ile birlikte marka ve ürün geliştirme çalışmaları yaparsak, Türklerin icadı olan yoğurdu ithal etmek yerine ihraç edebilecek noktaya gelebiliriz. Tarımsal üretime destek vereceğiz” diye konuştu.

“500 MİLYONLUK YATIRIM”

Büyükakın, gecenin sonunda ise gençlerle ‘Yerelde Gençlik Muhabbetleri’ programında bir araya geldi. Buluşmada Türkiye’nin geçen 15 yıl içinde çok ciddi bir büyüme trendi yakaladığını anlatan Büyükakın, “Kandıra’da yaptığımız köy yolları Avrupa standartlarında. Şimdiye kadar Büyükşehir olarak Kandıra’ya 500 milyon lira yatırım yaptık. Temeli devlet tarafından atılmış ve 18 yıl beklemiş inşaatlar belediye tarafından bitirildi” dedi.