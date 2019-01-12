Karaosmanoğlu, BBP il yönetimini konuk etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde düzenlenen kongre ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Başkanlığı görevine seçilen Eyüp Arıcan ve yönetim kurulunu makamında kabul etti. Sıcak ve samimi bir şekilde geçen görüşmede Başkan Karaosmanoğlu, il başkan yardımcılığı ve il yöneticiliği gibi görevlerde bulunan Arıcan’a yeni görevinde başarılar diledi.