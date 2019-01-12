Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde düzenlenen kongre ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Başkanlığı görevine seçilen Eyüp Arıcan ve yönetim kurulunu makamında kabul etti. Sıcak ve samimi bir şekilde geçen görüşmede Başkan Karaosmanoğlu, il başkan yardımcılığı ve il yöneticiliği gibi görevlerde bulunan Arıcan’a yeni görevinde başarılar diledi.
12 Ocak 2019- Siyaset
Karaosmanoğlu, BBP il yönetimini konuk etti
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde düzenlenen kongre ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Başkanlığı görevine seçilen Eyüp Arıcan ve yönetim kurulunu makamında kabul etti.
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12 Ocak 2019 - Siyaset 13 Okunma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz