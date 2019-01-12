AKP Dilovası İlçe Gençlik Kolları 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde genç seçmenler ile bir araya gelmeye devam ediyor. İlçe Gençlik Kolları SKM Başkanı Rıdvan Eriden ve ilçe başkan vekili Yunus Elden ile partili gençlerin katılımı ile düzenlenen programda genç seçmenlere Türk bayrağı hediye edildi. Saha çalışmalarında aktif bir şekilde varlık göstereceklerini dile getiren AKP’li gençler, yeril seçimleri en iyi netice ise tamamlayacaklarını dile getirdi.
12 Ocak 2019- Siyaset
AKP’li gençlerden bayraklı ziyaretler
AKP Dilovası İlçe Gençlik Kolları 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde genç seçmenler ile bir araya gelmeye devam ediyor.
Büyütmek için resme tıklayın
12 Ocak 2019 - Siyaset 9 Okunma
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Ücretli poşet uygulamasını doğru buluyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz