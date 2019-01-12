AKP’li gençlerden bayraklı ziyaretler

AKP Dilovası İlçe Gençlik Kolları 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde genç seçmenler ile bir araya gelmeye devam ediyor. İlçe Gençlik Kolları SKM Başkanı Rıdvan Eriden ve ilçe başkan vekili Yunus Elden ile partili gençlerin katılımı ile düzenlenen programda genç seçmenlere Türk bayrağı hediye edildi. Saha çalışmalarında aktif bir şekilde varlık göstereceklerini dile getiren AKP’li gençler, yeril seçimleri en iyi netice ise tamamlayacaklarını dile getirdi.