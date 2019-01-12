AKP’de Gölcük İlçe Başkanlığı’na atanan ve oluşturduğu yeni yönetim kurulu genel merkez tarafından onaylanan Çetin Seymen, ekip olarak göreve hazır olduklarını dile getirdi. 31 Mart seçim sürecinde en iyi şekilde sahada varlık göstereceklerini kaydeden Seymen, “Yönetimimde yer alan arkadaşlarımla partimiz için çok önemli çalışmalara imza atacağız. AK Parti, 31 Mart akşamı zafere ulaşacak. Bunun için gece gündüz çalışacağız. Bu zamana kadar partimize emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
12 Ocak 2019- Siyaset
AKP’li Seymen: Göreve hazırız
AKP’de Gölcük İlçe Başkanlığı’na atanan ve oluşturduğu yeni yönetim kurulu genel merkez tarafından onaylanan Çetin Seymen, ekip olarak göreve hazır olduklarını dile getirdi.
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12 Ocak 2019 - Siyaset 10 Okunma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz