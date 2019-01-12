AKP’li Seymen: Göreve hazırız

AKP’de Gölcük İlçe Başkanlığı’na atanan ve oluşturduğu yeni yönetim kurulu genel merkez tarafından onaylanan Çetin Seymen, ekip olarak göreve hazır olduklarını dile getirdi. 31 Mart seçim sürecinde en iyi şekilde sahada varlık göstereceklerini kaydeden Seymen, “Yönetimimde yer alan arkadaşlarımla partimiz için çok önemli çalışmalara imza atacağız. AK Parti, 31 Mart akşamı zafere ulaşacak. Bunun için gece gündüz çalışacağız. Bu zamana kadar partimize emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.