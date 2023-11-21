Mil Diyanet Sen tarafından Kocaeli'de bulunan üst geçitlere İsrail'e boykot çağrısı afişleri asıldı.Afişte "Gazzede bebekler öldürülürken elimden hiçbir şey gelmiyor mu diyorsun? Katil İsrail malı alma, aldırma! Almazsan ölmezsin, alırsan ölürler!" ifadeleri yer aldı Afişler şu şekilde:
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Kocaeli'de üst geçide İsrail'i boykot afişi asıldı
Mil Diyanet Sen tarafından Kocaeli'de bulunan üst geçide İsrail'e boykot çağrısı afişleri asıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.