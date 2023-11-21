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Kocaeli'de üst geçide İsrail'i boykot afişi asıldı

Mil Diyanet Sen tarafından Kocaeli'de bulunan üst geçide İsrail'e boykot çağrısı afişleri asıldı.

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Mil Diyanet Sen tarafından Kocaeli'de bulunan üst geçitlere İsrail'e boykot çağrısı afişleri asıldı.Afişte "Gazzede bebekler öldürülürken elimden hiçbir şey gelmiyor mu diyorsun? Katil İsrail malı alma, aldırma! Almazsan ölmezsin, alırsan ölürler!" ifadeleri yer aldı Afişler şu şekilde:
# İsrail

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