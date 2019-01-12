İYİ Parti’de gençlik yapılanmasının sağlanabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Son olarak partinin Çayırova İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’na yeni bir atama yapıldı. Başkanlık görevine Kadir Çelenk’in getirildiği İYİ Parti Çayırova gençlik yapılanmasının başına getirildiği ve yönetim kurulunun da hazırlandığı belirlendi. Yeni başkan Çelenk, yaptığı açıklamasında kendi geleceklerine yön verme noktasında siyasete girmek zorunda olduklarını ve bu değişimin adresinin de İYİ Parti olduğunu dile getirdi.
12 Ocak 2019- Siyaset
İYİ Parti Çayırova’da gençliğin başkanı Çelenk
İYİ Parti’de gençlik yapılanmasının sağlanabilmesi için çalışmalar devam ediyor.
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12 Ocak 2019 - Siyaset 14 Okunma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz