AK Gençler şehit Fethi Sekin’in ailesini ağırladı

AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve yönetimi, 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir’de bomba yüklü araçla gelen teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’i ve ablası Fikriye Sekin’i yönetim kurulu toplantısında ağırladı. Gösterilen ilgiden dolayı teşekkür eden aile, Fethi Sekin’i anlatırken duygusal anlar yaşadı.
ONUR VE GURUR DUYDUK
Büyük bir kahramanlık örneği sergileyen şehit Fethi Sekin’in ailesini yönetim kurulu toplantılarında ağırlamaktan büyük onur ve gurur duyduklarını ifade eden Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, “Şehidimiz; yüreğindeki iman, kalbindeki vatan sevgisiyle teröristlerle çarpıştı. Kahraman şehidimiz vatan, bayrak ve ülke sevdası uğrunda canını vererek adını tarihimize altın harflerle yazdırmıştır” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz