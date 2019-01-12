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12 Ocak 2019- Ekonomi

Zeytinoğlu: Cari açıkta gerileme devam edecek

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Yıllık cari açığımız önemli oranda geriliyor. Yıllık cari açıkta baz etkisiyle gerilemenin devam edeceğini bekliyoruz” dedi.

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KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Merkez Bankası tarafından açıklanan cari işlemler dengesinde, 4 aydır arka arkaya cari fazla verilmesini olumlu olarak değerlendirdi.  Zeytinoğlu, “Yıllık cari açığımız önemli oranda geriliyor. Yıllık cari açıkta baz etkisiyle gerilemenin devam edeceğini bekliyoruz. Kasım ayında verilen 986 milyon dolar cari fazla ile yıllık açıktaki gerileme devam etti. Bu gelişmede ithalatın gerilemesi ve ihracatın artması sonucu dış ticaret açığındaki düşüş ana etken oldu. Bunun yanında hizmetler dengesi kaynaklı girişler de pozitif katkı sağladı. Böylece kasım itibariyle yıllık cari açık rakamı 33.9 milyar dolara gerilemiş oldu” dedi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI

Yıllık cari açığın gerilemeye devam edeceğini belirten Zeytinoğlu, “Aralık’ta dış ticaret açığı yüzde 71 oranında geriledi. Buradan hareketle 2018 yılını 30 milyar dolar altında cari açıkla kapatabileceğimizi düşünüyoruz.” dedi. Açığın finansmanına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Finansman tarafına baktığımızda kasım ayında portföy yatırımlarında 1.7 milyar dolar, doğrudan yatırımlarda 1 milyar dolar net giriş olduğunu görüyoruz. Bunun yanında resmi rezervlerdeki 4.4 milyar dolarlık artışı olumlu değerlendiriyoruz” dedi.

12 Ocak 2019 - Ekonomi 11 Okunma

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