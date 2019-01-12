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12 Ocak 2019- Siyaset

Erdoğan'ın Antikkapı'daki yemek programı iptal!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin ilçe belediye başkan adaylarını açıklamak üzere Kocaeli’deydi. Toplantının ardından adaylarla yemek yiyecek olan Erdoğan bu programını iptal etti.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ilçe belediye başkan adaylarını açıklamak üzere Kocaeli’deydi. Erdoğan, İzmit Yahya Kaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki aday tanıtım toplantısının ardından saat 17.00’de Antikkapı Restoran’da adaylarla yemek yiyecekti.

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Erdoğan basına kapalı olarak gerçekleştirilecek olan ve ne konuşulacağı oldukça merak edilen Belediye Başkan Adayları Koordinasyon Toplantısı’na katılmaktan vazgeçti. Erdoğan'ın Kocaeli Valiliği'ni ziyaret ederek ardından İstanbul'a hareket etmesi bekleniyor.

12 Ocak 2019 - Siyaset 2218 Okunma

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Yorumlar

(6)
05

Gurcu4141 - Akp Kocaelinde Ceketini Koysun Kazanır .Nice Hizmeleri Var Gormuyormusunuz.Hem Siz Reisimizden Daha Çok Biliyorsunuz .Oylar Akp

Yanıtla . 0Beğen 12 Ocak 22:28
04

Kandıralı - Kandıranın kaç mahalle olduğunu bile bilmeyen sözüm ona Kandıralı bir zatı Başkan adayı yaptınız malum milletvekili efendi iş ortağını Kandıra’ya Başkan adayı yaptı.Gözümüz aydın Kandıra İYİ Parti adayı eski başkan burada fovori bu böyle biline.

Yanıtla . 0Beğen 12 Ocak 22:15
03

Hakan 41 - Sanırım AKP belediye siyasetçiliğini bırakıyor. ittifak MHP ile değil CHP ile yapılmış. Bu liste bunu gösteriyor. Başta izmit olmak üzere 3_4 ilçe kayıp.

Yanıtla . 0Beğen 12 Ocak 19:54
02

Körfezli - İzmit,Derince,Körfez ve Dilovası ilçelerinde Halkın istediği adaylar değil de partinin istediği adaylar gösterilmiş. özellikle İzmit,Derince ve Dilovası çok sürpriz adaylarla yola çıktılıyor.Bu ilçelerde AKP’nin işi bir hayli zor.

Yanıtla . 0Beğen 12 Ocak 19:51
01

Muyo - hayırlı olsun seçtiğiniz ilçe adaylarınız sayesinde kökü CHP zihniyetine bağlı bir şehrin bir cok ilçesini CHP ye verdiniz sayın cumhur başkanım siz eski dönemlerde halkı dinlerdiniz görüyoruzki körfez ,gölçük,başiskele ,izmit ilçelerinde halkı değil kocaelinin bıktığı siyasilerin sözleriyle hareket etmişsiniz yanlış secim cok kırdınız bizleri

Yanıtla . 27Beğen 12 Ocak 18:16
07

Rambo - @Muyo 01 nolu yoruma cevabı: neoldu kardeş işinemi gelmedi

Yanıtla . 0Beğen 13 Ocak 05:27
06

Rambo - @Muyo 01 nolu yoruma cevabı: ne oldu kardeş işine mi gelmedi

Yanıtla . 0Beğen 13 Ocak 05:26
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