Erdoğan'ın Antikkapı'daki yemek programı iptal!

Kandıralı - Kandıranın kaç mahalle olduğunu bile bilmeyen sözüm ona Kandıralı bir zatı Başkan adayı yaptınız malum milletvekili efendi iş ortağını Kandıra’ya Başkan adayı yaptı.Gözümüz aydın Kandıra İYİ Parti adayı eski başkan burada fovori bu böyle biline.