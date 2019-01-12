Erdoğan'ın Antikkapı'daki yemek programı iptal!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ilçe belediye başkan adaylarını açıklamak üzere Kocaeli’deydi. Erdoğan, İzmit Yahya Kaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki aday tanıtım toplantısının ardından saat 17.00’de Antikkapı Restoran’da adaylarla yemek yiyecekti.
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Erdoğan basına kapalı olarak gerçekleştirilecek olan ve ne konuşulacağı oldukça merak edilen Belediye Başkan Adayları Koordinasyon Toplantısı’na katılmaktan vazgeçti. Erdoğan'ın Kocaeli Valiliği'ni ziyaret ederek ardından İstanbul'a hareket etmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(6 )
Gurcu4141 - Akp Kocaelinde Ceketini Koysun Kazanır .Nice Hizmeleri Var Gormuyormusunuz.Hem Siz Reisimizden Daha Çok Biliyorsunuz .Oylar Akp
Kandıralı - Kandıranın kaç mahalle olduğunu bile bilmeyen sözüm ona Kandıralı bir zatı Başkan adayı yaptınız malum milletvekili efendi iş ortağını Kandıra’ya Başkan adayı yaptı.Gözümüz aydın Kandıra İYİ Parti adayı eski başkan burada fovori bu böyle biline.
Hakan 41 - Sanırım AKP belediye siyasetçiliğini bırakıyor. ittifak MHP ile değil CHP ile yapılmış. Bu liste bunu gösteriyor. Başta izmit olmak üzere 3_4 ilçe kayıp.
Körfezli - İzmit,Derince,Körfez ve Dilovası ilçelerinde Halkın istediği adaylar değil de partinin istediği adaylar gösterilmiş. özellikle İzmit,Derince ve Dilovası çok sürpriz adaylarla yola çıktılıyor.Bu ilçelerde AKP’nin işi bir hayli zor.
Muyo - hayırlı olsun seçtiğiniz ilçe adaylarınız sayesinde kökü CHP zihniyetine bağlı bir şehrin bir cok ilçesini CHP ye verdiniz sayın cumhur başkanım siz eski dönemlerde halkı dinlerdiniz görüyoruzki körfez ,gölçük,başiskele ,izmit ilçelerinde halkı değil kocaelinin bıktığı siyasilerin sözleriyle hareket etmişsiniz yanlış secim cok kırdınız bizleri
Rambo - neoldu kardeş işinemi gelmedi
Rambo - ne oldu kardeş işine mi gelmedi
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