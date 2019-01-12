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12 Ocak 2019- Teknoloji

Türkiye'den 'savunmanın devlerine' yeni aday

HAVELSAN Genel Müdürü Atalay, "Yıllık ciro ortalamamız 150 milyon dolarken 2018'de 250 milyon dolara ulaştı. 400 milyon dolar civarında yeni iş aldık. Mevcut siparişlerin büyüklüğü 1 milyar dolar mertebesine ulaştı." dedi.

Türkiye'den 'savunmanın devlerine' yeni aday mask
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Türk savunma sanayisinin lider bilişim ve teknoloji şirketlerinden HAVELSAN, 2018'deki başarılı performansıyla dikkati çekti. Bu performansını bu yıl daha da yukarıya çekmeyi hedefleyen şirket, gözünü "dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi" listesine dikti. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de HAVELSAN'ın hemen hemen bütün hedeflerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Geçmiş 10 yılın ortalamalarıyla kıyasladıklarında geçen yıl çok önemli aşama kaydettiklerini dile getiren Atalay, şöyle konuştu:

"Yıllık ciromuz 150 milyon dolarlar mertebesindeyken 2018'de 250 milyon dolar ciroya ulaştık. Yıllık yeni iş alma ortalamamız 200-250 milyon dolarken 2018'de 400 milyon dolar civarında yeni iş aldık. Mevcut siparişlerin büyüklüğü 500-600 milyon dolarken 2018'de 1 milyar dolar mertebesine ulaştık. Bu planladığımız, hedeflediğimiz tırmanışın ilk pik noktası. Esas hedefimiz 2019'da dünyanın ilk 100 savunma şirketi arasına girmek. Bunu inşallah 2019'da gerçekleştireceğiz. Bunu, 250 milyon dolarlık satışımızı yaklaşık 400 milyon dolara, diğer parametreleri de o doğrultuda geliştirerek başaracağız." Atalay, dünyanın ilk 100 savunma şirketi arasına kalıcı olarak girmeyi ve listedeki yerlerini yıllar içerisinde yukarıya taşımayı hedeflediklerini belirtti.

HAVELSAN ürünleri 12 ülkede

HAVELSAN'ı sadece Türkiye'de faaliyet gösteren değil bir "bölgesel güç", "bölgesel şirket" olarak gördüklerini vurgulayan Atalay, Güney Kore'den Umman'a, Kazakistan'dan Pakistan'a kadar 12 ülkede ürün ve çözümlerinin kullanıldığını söyledi. Atalay, Umman örneğinde olduğu gibi bazı ürünlerinin Türkiye'den önce yurt dışında kullanıldığını ifade etti. Altyapı ve organizasyonlarını "bölgesel şirket" olma ve "savunmada dünyanın ilk 100 şirketi" arasında yer alma hedefleri doğrultusunda yapılandırdıklarını anlatan Atalay, insan kaynağını da son 1 yılda yüzde 20 artırdıklarını ve bin 650 çalışana ulaştıklarını dile getirdi. İş ekosistemlerinde 400 civarında iş ortakları bulunduğuna işaret eden Atalay, "Bu bizim için çok büyük güç. Organik büyümeyi, insan kaynağını binlerle artırmayı hedeflemiyoruz, ekosistemimizle büyümeyi hedefliyoruz. İştiraklerimiz de gayet başarılılar, onlar da bir yandan büyüyorlar. 2018'de genel olarak iyi bir sene geçirdik, uluslararası ekonomik konjonktüre rağmen 2019'un daha iyi olacağını düşünüyoruz." dedi.

Dışa bağımlı ürünlere alternatifler geliştirilecek

Atalay, HAVELSAN'ı proje iş modelinden, ürün iş modeline dönüştürdüklerini ve son 2 yılda bu doğrultuda önemli gayretler sarf ettiklerini söyledi. Yürüttükleri çalışmaların 20'sinin ürünleştirme faaliyetlerini tamamladıklarını anlatan Atalay, artık proje satmak yerine ürünler satmaya başladıklarını ifade etti. Atalay, "Bu bizi daha rekabetçi hale getirdi, müşterilerimize de daha hızlı cevap verebilir hale geldik. Bu da güçlü, kalıcı, sürdürülebilir bir gelişme sağlamamıza imkan veriyor." diye konuştu. Atalay, 2019'da siparişler doğrultusunda yürüyen işlerin yanında siber güvenlik alanında yeni ürünler ortaya koyacaklarını aktararak, açık kaynak kod Ar-Ge merkezini geliştireceklerini ve lisans/dışa bağımlı ürünlere alternatifler üreteceklerini, milli kurumsal kaynak planlaması (ERP) aracı oluşturmayı amaçladıklarını, milli işletim sistemi PARDUS'un yaygınlaştırılmasına ağırlık vereceklerini kaydetti. Savunma sanayisindeki ciroların dikkate alınarak yapılan "dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi" listesinde Türk savunma sanayisi şirketlerinden ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi, ROKETSAN ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yer alıyor.

12 Ocak 2019 AA Ankara- Teknoloji 14 Okunma

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